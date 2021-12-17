Ваноли ответил на вопросы журналистов, ему вручили майку «Спартака». Фото с презентации

Сегодня, 17 декабря, итальянский специалист Паоло Ваноли был представлен в качестве главного тренера московского «Спартака».



Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.



Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Напомним, «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Лучшие кадры с презентации — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.