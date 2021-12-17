«Манчестер Юнайтед» не получал запросов на трансфер Марсьяля

Руководство «Манчестер Юнайтед» не получало трансферных предложений по переходу нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в клубе сомневаются, что найдётся команда, которая будет способна удовлетворить зарплатные требования француза. Однако «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения о переходе Марсьяля, так как новый главный тренер манкунианцев Ральф Рангник дал понять, что хочет работать лишь с теми, кто доволен своим положением в клубе.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль сыграл в шести матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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