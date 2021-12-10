Агент сообщил, что Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» зимой

Нападающий Антони Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
«Антони хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ему нужна игровая практика. Он не хочет оставаться в команде, скоро мы обсудим этот вопрос с руководством», – цитирует агента футболиста Филиппе Ламболи Sky Sports.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль сыграл в шести матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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