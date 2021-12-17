Агент Погба хочет, чтобы игрок перешёл в «ПСЖ», а не вернулся в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в конце сезона может стать свободным агентом. Стороны не могут договориться о продлении соглашения. Агент футболиста Мино Райола хочет, чтобы французский игрок перешёл в «ПСЖ», а не возвращался в «Ювентус». Об этом сообщает football-italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что «ПСЖ» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Погба на правах свободного агента. 28-летний футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона.
- 17 декабря 2021
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