Полузащитник киевского «Динамо» Цитаишвили попал в сферу интересов «Слована»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который первую часть сезона провёл на правах аренды в одесском «Черноморце», попал в сферу интересов «Слована», сообщает Meta-ratings.com.ua.



По информации источника, словацкий клуб рассчитывает также пригласить футболиста в свои ряды на правах аренды, а затем выкупить у киевского «Динамо», предложив сумму в районе € 2 млн.



Все стороны находятся в стадии переговоров, и если предложение словацкого клуба устроит руководство киевского «Динамо», Цитаишвили может отправиться в чемпионат Словакии. Напомним, в мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское. В первой части сезона Цитаишвили сыграл за «Черноморец» 13 матчей, в которых забил один мяч.

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