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Глушаков: хочу ли вернуться в «Спартак»? Да, почему нет?

Глушаков: хочу ли вернуться в «Спартак»? Да, почему нет?
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что хотел бы вернуться в московский «Спартак». За московскую команду футболист выступал с 2013 по 2019 год, выиграв с красно-белыми чемпионат и Суперкубок России.

«Хочу ли вернуться в «Спартак»? Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. За нас наверху всё написано уже. Как судьба сложится дальше – неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь. Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть.

Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тёма Ребров. Посмотрим, я ещё не старый, молодой, перспективный», — приводит слова Глушакова «Sports.ru».

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