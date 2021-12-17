Сафонов — об игре «Спартака» с «Сочи»: когда за тренера бьются, то так не играют

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Руе Витории.
«Витория? Если называть вещи своими именами, в «Спартаке» все дружно просрали сезон. Он вроде что-то из игроков выжимал, а других ему и не покупали. А всё началось с мышиной возни вокруг жены Федуна, которая, как говорят, была против Витории, а Попов был за. Но Попова «ушли» в ходе сезона, и Витория остался без поддержки. А последней каплей стала бездарная игра «Спартака» в последнем матче с «Сочи»: когда за тренера футболисты бьются, то так, конечно, не играют. Проиграть 0:3 «Сочи», когда «Спартак» грозился чемпионом стать, это нонсенс, конечно», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».
Португальский специалист Руй Витория покинул московскую команду 15 декабря. Новым тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.
- 17 декабря 2021
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