Украинский футболист Мампасси прокомментировал переход в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в состав железнодорожников.



«Ещё точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».



Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут матчи элитного раунда чемпионата Европы», – цитирует Мампасси Meta-ratings.com.ua.



18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник выступал на правах аренды за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав голевую передачу.

Новость по теме «Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Мампасси