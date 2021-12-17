Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинский футболист Мампасси прокомментировал переход в «Локомотив»

Украинский футболист Мампасси прокомментировал переход в «Локомотив»
Комментарии

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в состав железнодорожников.

«Ещё точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут матчи элитного раунда чемпионата Европы», – цитирует Мампасси Meta-ratings.com.ua.

18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник выступал на правах аренды за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав голевую передачу.

Новость по теме
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Мампасси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021