Украинский футболист Мампасси прокомментировал переход в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал свой переход в состав железнодорожников.
«Ещё точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву».
Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут матчи элитного раунда чемпионата Европы», – цитирует Мампасси Meta-ratings.com.ua.
18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник выступал на правах аренды за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав голевую передачу.
- 17 декабря 2021
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