Шевченко прокомментировал поражение «Дженоа» от «Лацио»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о поражении от «Лацио» (1:3) в матче 18-го тура итальянской Серии А.
«Единственный положительный момент в матче с «Лацио» — то, что мы забили гол. Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.
Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.
Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы её найдём, то результаты придут», — приводит слова Шевченко журналист Джанлука ди Марцио.
«Дженоа» с 10-ю очками занимает в турнирной таблице итальянской Серии А предпоследнее место (19). В следующем туре команда Шевченко сыграет дома с «Аталантой».
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