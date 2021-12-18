Украинский журналист – о продаже Мампасси в «Локо»: могу только поаплодировать «Шахтёру»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал переход 18-летнего защитника Марка Мампасси из донецкого «Шахтёра», выступавшего на правах аренды за «Мариуполь».

«В «Шахтёре» он не проявлял себя никак. Он давно играет за «Мариуполь». У «Шахтёра» всегда были проблемы с использованием своей молодёжи. На мой взгляд, Марк находился без перспективы возвращения из «Мариуполя». Его конкуренты обошли уже. Матвиенко и Бондарь вполне закрывают потребность «Шахтёра» в защитниках. Да, клуб был только рад его продать. Я не вижу перспективу заработать в дальнейшем на Марке.

Я вообще скептически отношусь к глобальной программе «Локомотива» о молодых игроках. Учитывая, что начинал это всё Рангник, который уже в «Манчестер Юнайтед». Кто собирается за него проводить эту политику?

Как только клуб торжественно объявляет, что ставка делается на молодёжь, то это означает, что денег нет. Учитывая сумму, за которую был куплен Марк, я могу только поаплодировать «Шахтёру», — приводит слова Франкова «Спорт-экспресс».

Отметим, что согласно информации портала Transfermarkt «Локомотив» заплатил за Мампасси € 3 млн.