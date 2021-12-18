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Хорен Байрамян: готов умереть за «Ростов»

Хорен Байрамян: готов умереть за «Ростов»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о желании попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате.

«Я играю за «Ростов» — это мой любимый клуб. Конечно, если мне поступит предложение от каких-то клубов, нужно будет подумать и обсудить. Не могу сейчас клясться, что буду играть только за «Ростов». Все футболисты – профессионалы своего дела, возможны любые исходы. Могу только с уверенностью сказать, что «Ростов» — мой любимый клуб, и я готов умереть за него.

Хотел бы завершить карьеру в «Ростове»? Если так сложится, буду только рад! При этом 100 процентов, что я хочу поиграть в Европе. Вараздат Ароян – мой друг по сборной Армении – уехал в «Кадис», это хороший пример. Он поиграл в «Урале» и «Тамбове».

Я бы тоже хотел попробовать свои силы в топ-чемпионате – в Испании, во Франции или в Италии. Думаю, до 33 лет можно спокойно играть на хорошем уровне. Но если уезжать из России, то только в топ-чемпионат! Я точно не поеду в Польшу, Чехию или Венгрию», — цитирует Байрамяна «РБ-Спорт».

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