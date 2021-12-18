А. Нигматуллин: турнирная таблица — всегда самое справедливое отражение вещей

Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвёл итоги первой половины сезона Российской Премьер-Лиги.
«Всегда хочется большего. Но турнирная таблица — это всегда самое справедливое отражение вещей. Результат приемлемый, однако, безусловно, нам есть над чем работать на сборах.
Очень обидная серия получилась, но далеко не все поражения были по игре. Где-то удача отворачивалась от нас (как, например, в домашнем матче с «Локо»). Но, как это ни банально звучит, поражения делали нас сильнее. После матча в Санкт-Петербурге мы серьезно поговорили внутри команды и в итоге выдали трехматчевую беспроигрышную серию, а мне посчастливилось в двух встречах отыграть «на ноль».
Я всегда очень рад, когда мне удается помогать команде набирать очки. А игра «на ноль» и отраженные пенальти — все это только добавляет мне уверенности, — цитирует Нигматуллина официальный сайт «Нижнего Новгорода».
- 18 декабря 2021
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