В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию об интересе к Юрию Жиркову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов выразил мнение о появившейся в СМИ информации об интересе к 38-летнему российскому защитнику Юрию Жиркову.
«Откуда у вас эта информация появилась? Чушь какая-то. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Юрием Жирковым мы не ведём», — приводит слова Измайлова «Спорт-экспресс».
Ранее опроверг интерес к Жиркову и казанский «Рубин».
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «ЦСКА», «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».
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