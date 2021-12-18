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Клопп: с моральной точки зрения вакцинация обязательна для каждого человека

Клопп: с моральной точки зрения вакцинация обязательна для каждого человека
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил в поддержку вакцинации от коронавируса.

«С моральной точки зрения это должно быть обязательным для каждого человека. Это вопрос убеждений. Если я делаю что-то и это помогает окружающим меня людям, то для меня это обязательно. Но, очевидно, некоторые люди смотрят на это по-другому.

Мне 54 года, и я по-настоящему верю, что можно убедить людей в правильности поступков, но в этом конкретном случае я не уверен. В Англии ситуация с вакцинацией намного лучше, чем, например, в Германии.

Невероятно, насколько агрессивны антипрививочники и как они уверены во всём. Они определённо знают лучше, чем все остальные. Это действительно сложно», — цитирует Клоппа The Independent.

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