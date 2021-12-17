Юрген Клопп оценил возможность остановки розыгрыша Премьер-лиги из-за коронавируса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с возможной остановкой розыгрыша английской Премьер-лиги из-за вспышек коронавируса в командах.
«Мне кажется, останавливать чемпионат неправильно, но важно соблюдать гибкость в составлении календаря. До сих пор в футболе удавалось справиться с проблемой, вводя режимы тестирования и массовые требования для игроков, но наступило очень сложное время. Однако я не вижу большой выгоды в остановке чемпионата. Мы вернёмся, и всё может быть точно так же.
Если бы вирус таким образом исчез, то я бы первым выступил за остановку Премьер-лиги и отправился бы домой, пока он не пропадёт. Но так не получится. И какой же будет выгода? Мы надеемся, что матч с «Тоттенхэмом» в воскресенье состоится», — цитирует Клоппа BBC.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»
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