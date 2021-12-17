Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп оценил возможность остановки розыгрыша Премьер-лиги из-за коронавируса

Юрген Клопп оценил возможность остановки розыгрыша Премьер-лиги из-за коронавируса
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с возможной остановкой розыгрыша английской Премьер-лиги из-за вспышек коронавируса в командах.

«Мне кажется, останавливать чемпионат неправильно, но важно соблюдать гибкость в составлении календаря. До сих пор в футболе удавалось справиться с проблемой, вводя режимы тестирования и массовые требования для игроков, но наступило очень сложное время. Однако я не вижу большой выгоды в остановке чемпионата. Мы вернёмся, и всё может быть точно так же.

Если бы вирус таким образом исчез, то я бы первым выступил за остановку Премьер-лиги и отправился бы домой, пока он не пропадёт. Но так не получится. И какой же будет выгода? Мы надеемся, что матч с «Тоттенхэмом» в воскресенье состоится», — цитирует Клоппа BBC.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Тренер «Ньюкасла» объяснил, почему судья не остановил игру при первом голе «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021