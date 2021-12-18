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Модрич выздоровел после заражения коронавирусом, но пропустит матч с «Кадисом»

Модрич выздоровел после заражения коронавирусом, но пропустит матч с «Кадисом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что полузащитник команды Лука Модрич окончательно поправился от коронавируса, сообщает Real Madrid Info. Он сдал тест, который дал отрицательный результат. Несмотря на это, хорватский футболист не примет участия в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом», который состоится в Мадриде завтра, 19 декабря.

Ранее стало известно, что руководство Ла Лиги не планирует переносить матч между «Реалом» и «Кадисом», несмотря на то что в мадридском клубе 6 игроков болеют коронавирусом. Несмотря на 7 случаев заражения коронавирусом в мадридском клубе, игра состоится в соответствии с расписанием. По правилам, введённым на время пандемии COVID-19, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды. Кроме игроков, коронавирусом заболел ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

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