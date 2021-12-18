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Дембеле отсутствовал на прощальной пресс-конференции Агуэро. Руководство клуба недовольно

Дембеле отсутствовал на прощальной пресс-конференции Агуэро. Руководство клуба недовольно
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не присутствовал на пресс-конференции форварда Серхио Агуэро, на которой аргентинец объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство сине-гранатовых недовольно таким поведением Дембеле. Функционеры считают, что француз проявляет неуважение к клубу, учитывая то, что «Барса» сделала ради него.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в трёх матчах и результативными действиями не отметился.

Единственный гол Агуэро за «Барселону» и последний в профессиональной карьере:

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