Гранеро: Роналду всегда будет впереди, несмотря на то что Месси — один из лучших в истории

Бывший полузащитник «Реала» Эстебан Гранеро сделал выбор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.



«Кого бы из пары Месси-Роналду я взял в свою команду? В первую очередь я бы выбрал вратаря. Почти всегда есть хороший и плохой вратарь. А потом я бы взял того, кого не выбрал мой соперник.

Они настолько хороши и настолько разные, что их очень трудно сравнивать. Для меня Криштиану всегда будет впереди. За преданность, за его дух и за все те разы, когда он самоотверженно действовал на благо команды. Я испытываю к нему глубокую любовь. То, как он решал исходы матчей, было шокирующим зрелищем. Все понимали, что без него было бы намного сложнее.



Наблюдение за его тренировками и его амбициями очень вдохновляло. Он всегда будет впереди, несмотря на то что Месси — один из лучших игроков в истории», — цитирует Гранеро AS.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.