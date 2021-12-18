Гранеро: Роналду всегда будет впереди, несмотря на то что Месси — один из лучших в истории

Бывший полузащитник «Реала» Эстебан Гранеро сделал выбор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.
«Кого бы из пары Месси-Роналду я взял в свою команду? В первую очередь я бы выбрал вратаря. Почти всегда есть хороший и плохой вратарь. А потом я бы взял того, кого не выбрал мой соперник.
Они настолько хороши и настолько разные, что их очень трудно сравнивать. Для меня Криштиану всегда будет впереди. За преданность, за его дух и за все те разы, когда он самоотверженно действовал на благо команды. Я испытываю к нему глубокую любовь. То, как он решал исходы матчей, было шокирующим зрелищем. Все понимали, что без него было бы намного сложнее.
Наблюдение за его тренировками и его амбициями очень вдохновляло. Он всегда будет впереди, несмотря на то что Месси — один из лучших игроков в истории», — цитирует Гранеро AS.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
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