Источник: Роналдо стал новым владельцем «Крузейро»
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Бывший бразильский футболист Роналдо стал новым владельцем «Крузейро», в котором начинал игровую карьеру. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
45-летнему функционер осенью 2018 года за € 30 млн приобрёл контрольный пакет акций испанского клуба «Вальядолид», став владельцем и президентом команды. Также Роналдо является совладельцем компании по спортивному маркетингу и американского футбольного клуба из Майами, выступающего в Североамериканской футбольной лиге.
Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 года. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.
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