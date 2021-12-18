Источник: Роналдо стал новым владельцем «Крузейро»

Бывший бразильский футболист Роналдо стал новым владельцем «Крузейро», в котором начинал игровую карьеру. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



45-летнему функционер осенью 2018 года за € 30 млн приобрёл контрольный пакет акций испанского клуба «Вальядолид», став владельцем и президентом команды. Также Роналдо является совладельцем компании по спортивному маркетингу и американского футбольного клуба из Майами, выступающего в Североамериканской футбольной лиге.



Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 года. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

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