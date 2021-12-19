«Манчестер Сити» предложил Серхио Агуэро должность в клубе

«Манчестер Сити» предложил аргентинцу Серхио Агуэро работу в клубе, сообщает Daily Mail со ссылкой на Ole.

По данным источника, «горожане» предложили аргентинцу роль посла после того, как он был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Также отмечается, что у него ещё есть несколько предложений по работе. При этом, Агуэро ещё не принял предложение «Манчестер Сити».

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря аргентинец объявил о завершении карьеры.

Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Видео гола Агуэро в матче с «Реалом».

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