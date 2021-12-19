Луис Суарес гневно отреагировал на свою замену в матче с «Севильей»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес эмоционально отреагировал на свою замену в гостевом матче чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).



Уругвайский нападающий был заменён на бразильского форварда Матеуса на 57-й минуте встречи. Суарес остался недоволен таким решением главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Отправляясь в сторону скамейки запасных, Луис Суарес смачно выругался. Этот эпизод зафиксировали телекамеры.

Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Напомним, уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не может забить во всех турнирах уже семь матчей кряду, это худшая серия для футболиста с момента его переезда в Испанию летом 2014 года.



34-летний Суарес присоединился к «Атлетико Мадрид» в сентябре прошлого года, перейдя из «Барселоны». Сумма компенсации составила € 7 млн. В этом сезоне на счету игрока 22 сыгранных матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В испанском чемпионате у Суареса семь забитых мячей и две голевые передачи. В шести матчах ЛЧ – один гол.



