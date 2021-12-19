В Турции футболист забил невероятный гол с центра поля. Видео

В матче 16-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 «Газиантеп» принимал «Фенербахче». Встреча прошла на стадионе «Газиантеп Арена» в Газиантепе и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 8-й минуте встречи бразильский нападающий «Газиантепа» Жоау Фигейредо заметил, что вратарь «Фенербахче» Берке Озер вышел далеко от ворот. Бразильский футболист получил пас в центре поля и мощным ударом отправил мяч за шиворот голкиперу.

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Победу в матче одержал «Газиантеп». Решающий гол также забил Фигейредо. «Газиантеп» в 16 встречах набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (27) — на 5-м месте.