Тухель: критика в адрес Сауля несправедлива, он борется

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о критике в адрес полузащитника лондонцев Сауля Ньигеса после матча 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).



«Чувствует ли Сауль, что исполняет ту же роль и имеет ту же ответственность, что и в «Атлетико»? Нет, возможно, ещё нет. Борется ли он? Да, определённо. Он не первый игрок в АПЛ, кто борется, и не будет последним. Мы защищаем наших футболистов, и я всегда буду защищать своих игроков. Критика в адрес Сауля несправедлива. Поместите это в контекст, и у вас будет более умеренная картина происходящего и реакция. Я понимаю, люди разочарованы после игры с «Эвертоном», но именно из-за столь бурной реакции у меня нет страниц в соцсетях.



Я защищаю себя, ведь любой спор может увлечь тебя. Я могу только надеяться, что Сауль не будет читать всё это. Почему он должен это делать? Он знает, что должен сделать, чтобы стать лучше. Он делает всё, что в его силах. Сауль борется, пытается обрести свою лучшую форму», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон»:

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