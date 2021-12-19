Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в матче с «Атлетико»

Иван Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в матче с «Атлетико»
Комментарии

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (2:1).

«Мы играли против чемпиона страны. Это был очень важный матч, и болельщики заслужили второй гол. Мы благодарим всех за поддержку. Все очки, набранные нами, — это заслуга болельщиков.

Мы отлично провели первый тайм, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать большую работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались подходящего момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам предстоит многое улучшить, но мы на правильном пути. Нужно двигаться дальше, чтобы достичь заветной цели», — приводит слова Ракитича Marca.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Луис Суарес гневно отреагировал на свою замену в матче с «Севильей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021