Иван Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (2:1).
«Мы играли против чемпиона страны. Это был очень важный матч, и болельщики заслужили второй гол. Мы благодарим всех за поддержку. Все очки, набранные нами, — это заслуга болельщиков.
Мы отлично провели первый тайм, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать большую работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались подходящего момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам предстоит многое улучшить, но мы на правильном пути. Нужно двигаться дальше, чтобы достичь заветной цели», — приводит слова Ракитича Marca.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико»:
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