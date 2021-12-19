Леонардо: верю, что у «ПСЖ» есть хорошие шансы на продление контракта с Мбаппе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо выразил надежду на продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе.



«Мбаппе — лучший игрок мира. Можно подумать, что мы говорим так, потому что хотим продлить контракт с ним, но нет. Это выходит за рамки интересов клуба. В 22, почти в 23 года Килиан достиг невероятной зрелости. Если он решит остаться в «Пари Сен-Жермен», он останется, потому что наше желание аналогично. Я думаю, у нас есть хорошие шансы продлить контракт с Мбаппе. Я верю в это.



Килиан настолько комфортно чувствует себя в статусе лучшего игрока мира, что ничто вокруг не способно оказать реальное влияние на его игру, повседневную жизнь и настроение», — приводит слова Леонардо Europe 1.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.