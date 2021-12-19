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Ватцке: Холанду больше подошёл бы испанский чемпионат, чем английский

Ватцке: Холанду больше подошёл бы испанский чемпионат, чем английский
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда.

«Может быть, Эрлинг уйдёт. Может, останется. Несколько дней назад у меня был разговор с Миной Райолой, представителем Холанда. Всё прошло хорошо. Интерес от «Реала» к игроку есть. Думаю, ему больше подошёл бы испанский чемпионат, чем английский. Но Эрлингу также пойдёт на пользу, если он останется в Бундеслиге. Ситуация следующая: либо Холанд остаётся, и мы счастливы, либо он заявляет о желании продолжить карьеру в другом месте. Я борюсь за Эрлинга не меньше, чем за Бундеслигу», — приводит слова Ватцке Sky Germany.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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