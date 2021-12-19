Два болельщика сборной Алжира погибли, празднуя победу команды в Кубке арабских наций

Сборная Алжира в ночь на 19 декабря стала победителем Кубка арабских наций. В финале турнира команда обыграла Тунис (2:0), однако празднование победы в стране закончилось трагедией. Об этом сообщает Anadolu Agency.



Два человека погибли и не менее 40 были ранены при праздновании победы сборной Алжира в Кубке арабских наций. Первой жертвой стал 20-летний молодой человек, который разбился в результате столкновения мотоцикла с туристическим транспортным средством в 200 км от столицы Алжира. Второй несчастный случай зафиксирован в 300 км от столицы, погиб 24-летний мужчина. В стране в этот день зафиксировано множество случаев ДТП.



Отмечается, что несколько человек обратилось в полицию в связи с кражей их мобильных телефонов, поступали жалобы и на воровство из автомобилей.

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