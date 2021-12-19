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Агент де Лигта: Маттейс готов к новому шагу в карьере, он тоже так думает

Агент де Лигта: Маттейс готов к новому шагу в карьере, он тоже так думает
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Мино Райола, агент защитника итальянского «Ювентуса» Маттейса де Лигта, проговорился о возможной смене команды нидерландским футболистом в ближайшее время.

«Маттейс де Лигт готов к новому шагу в своей карьере, он тоже так думает», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на NRC.

22-летний де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский защитник в 14 матчах чемпионата Италии забил один гол. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.

В 2021 году «Ювентусу» осталось провести матч с «Кальяри», который состоится 21 декабря.

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