Алькантара и Хендерсон не сыграют с «Тоттенхэмом»
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара сдал положительный тест на коронавирус. Испанский хавбек пропустит матч 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».
Ещё одним футболистом команды Юргена Клоппа, который не сыграет со «шпорами», стал полузащитник и капитан Джордан Хендерсон. Англичанин пропускает игру из-за болезни, но он сдал отрицательный тест на коронавирус.
Матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 19 декабря. Начало – в 19:30 мск. Команда Антонио Конте с 25 очками идёт на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, проведя всего 14 матчей. Подопечные Клоппа (40) — вторые. У «Ливерпуля» 17 сыгранных встреч.
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