«Манчестер Сити» побил свой 92-летний рекорд по голам в чемпионате Англии за год
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Третий гол «Манчестер Сити» в ворота «Ньюкасла» в рамках 18-го тура чемпионата Англии стал для команды Пепа Гвардиолы 105-м в рамках турнира в 2021 году. Клуб обновил собственный рекорд по голам, забитым за календарный год в высшем дивизионе Англии. Предыдущий равнялся 104 и был установлен в 1929 году. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 18 матчей. «Ливерпуль», идущий вторым, набрал 40 очков, но имеет игру с «Тоттенхэмом» в запасе.
До конца 2021 года манчестерский клуб встретится в рамках Премьер-лиги с «Лестером» и «Брентфордом».
2022 год откроется для подопечных Гвардиолы матчем 1/32 финала Кубка Англии с «Свиндон Таун» в гостях 8 января.
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