«Моя мечта — сыграть на «Донбасс Арене». Зинченко рассказал о любимых стадионах

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих любимых стадионах.
«Моя мечта – сыграть на «Донбасс Арене», ведь я там только присутствовал как зритель. «Альянц Арена» – у меня там дебют был. «Олимпийский» – просто такая особая атмосфера.
«Арена Львов» – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было в отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление, что, если туда привезти сборную мира, мы бы их обыграли.
У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит.
Ну и пятый стадион – это «Энфилд». Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже», – приводит слова Зинченко Tribuna.com.
- 19 декабря 2021
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив
-
19:47
-
19:29
-
19:27
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:27
-
18:09
-
18:08
-
18:05
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:52