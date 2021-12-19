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Агент Эриксена: Италия — единственная страна, где Кристиан не может играть

Агент Эриксена: Италия — единственная страна, где Кристиан не может играть
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Мартин Шутс, агент датского полузащитника Кристиана Эриксена, рассказал о ситуации с футболистом.

«Кристиан хочет продолжить тренироваться в Милане, — городе, где он живёт с семьей, но Италия — это единственная страна, где он не может играть с установленным кардиовертером-дефибриллятором. Ему даже не разрешают посещать тренажёрный зал, однако он чувствует себя прекрасно, у него отличные показатели в физических тестах. Уже четыре клуба запросили информацию о ситуации с Эриксеном. Могу подтвердить, что среди них есть датский клуб», — приводит слова Шутса football-italia со ссылкой на Ekstra Bladet.

Напомним, 17 декабря, «Интер» объявил об уходе Эриксена из команды. 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

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