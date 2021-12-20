«Сегодня я счастлив». Анчелотти о ничьей «Реала» в матче с аутсайдером Примеры

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Кадисом» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании.
«Когда мы выигрываем, я очень счастлив, даже если мы играем плохо. Если мы сыграем плохо, и проиграем, мне очень грустно. Если мы сыграем хорошо и не выиграем, я счастлив. Итак, сегодня вечером я счастлив. Мы старались от первой минуты до конца. У нас всё пошло не так. Нам немного не хватило качества, но упрекнуть команду не в чем. Такое иногда случается. В этом матче много положительных моментов. Единственное, что не положительно, — это то, что не взяли три очка», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
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«Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» за 17 матчей набрал 14 очков, команда располагается на 19-м месте в таблице.
В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Кадис» примет дома «Севилью». Первая встреча состоится 22 декабря, а вторая – 3 января.
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