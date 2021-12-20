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«Рома» намерена продлить контракт с Жорданом Верету

«Рома» намерена продлить контракт с Жорданом Верету
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Итальянская «Рома» планирует предложить новый контракт французскому центральному полузащитнику команды Жордану Верету. Об этом в своём «твиттере» сообщил Николо Скира.

По информации источника, в январе представители клуба и агент полузащитника встретятся, чтобы обсудить новые условия сотрудничества. Итальянский клуб намерен предложить французу долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Верету провёл за «Рому» 23 матча, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в € 33 млн. В команде игрок с осени 2020 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

Верету ранее играл за «Фиорентину», «Сент-Этьен», «Астон Виллу» и «Нант».

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