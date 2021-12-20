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«Ньюкасл» планирует усилить линию защиты игроками «Марселя» и «Фулхэма»

«Ньюкасл» планирует усилить линию защиты игроками «Марселя» и «Фулхэма»
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Защитники «Марселя» Бубакар Камара и «Фулхэма» Олуватосин Адарабиойо рассматриваются «Ньюкаслом» в качестве усиления центральной зоны защитной линии. «Сороки» имеют худший показатель по пропущенным мячам в нынешнем сезоне АПЛ, пропустив 37 голов в 17 матчах, поэтому видят в Камаре и Адарабиойо решение данной проблемы. Об этом сообщает The Times.

22-летний Камара — воспитанник «Марселя». В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей во французской Лиге 1, забив гол. Также на счету футболиста пять матчей в Лиге Европы. Контракт Камара истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

24-летний Адарабиойо выступает за «Фулхэм» с 2020 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 1,65 млн. В нынешнем сезоне английский защитник в 18 матчах Чемпионшипа забил гол. Контракт футболиста истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ:

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