Джейми Реднапп — о грубом фоле Гарри Кейна: я видел, как удаляют и за меньшие нарушения

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал решение арбитра не удалять форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна за фол на игроке красных Эндрю Робертсоне.

«Это красная карточка. Кейн поступил безрассудно. Он перед этим забил гол, и публика завелась. Я видел, как удаляют и за меньшие нарушения. Иногда репутация капитана сборной Англии помогает, но он опоздал в том моменте. Кейну повезло, что нога Эндрю Робертсона не была на газоне. Ему очень повезло», — приводит слова Реднаппа Liverpool Echo.

«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (26) — на 7-й позиции.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.