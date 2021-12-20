Хави Гарсия: у «Зенита» и «Бетиса» очень сильные составы. Рад, что жребий так сложился

Бывший полузащитник «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия, ныне выступающий за «Боавишту», прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. На этой стадии турнира «Зенит» встретится с «Бетисом».



«Я был очень рад тому, как сложился жребий — ведь я увижу встречу двух команд, за которые играл. У «Зенита» и «Бетиса» очень сильные составы и потрясающие стадионы с невероятной атмосферой. Думаю, соперники получат огромное удовольствие от этих игр. Не готов называть кого-то фаворитом, обе команды в этом сезоне показывают футбол очень высокого качества.



Думаю, прямо сейчас наиболее выдающееся и опасное в «Бетисе» — это костяк из уверенных в себе и здорово сыгранных между собой футболистов. Командная игра отлажена, высокие скорости, много голов. Но я не знаю, сохранит ли «Бетис» этот ритм и эту уверенность до февраля. Я совершенно точно буду смотреть эти игры, и пусть победит сильнейший! В обеих командах как я, так и моя семья чувствовали себя прекрасно и наслаждались временем там, поэтому я не могу выбрать кого-то одного.



Всегда следил и слежу за выступлениями «Зенита»! Как я уже сказал, «Зенит» остался внутри меня, в моём сердце — мы с семьёй прожили три замечательных года в Петербурге. При Семаке команда отлично играет на протяжении уже нескольких лет, берёт титул за титулом, и в этом чувствуется тяжёлый тренерский труд. Потому что, на мой взгляд, поддерживать столь высокий уровень команды в течение всего этого времени — самое сложное, что есть в профессии тренера. Как обыграть «Бетис»? Всё внимание Фекиру и Каналесу — вот главные моторы команды», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Зенита».