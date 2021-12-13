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«Зенит» — Хави Гарсии: брат, расскажи, как обыграть «Бетис»?

«Зенит» — Хави Гарсии: брат, расскажи, как обыграть «Бетис»?
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Пресс-служба «Зенита» обратилась к бывшему полузащитнику санкт-петербургского клуба и «Бетиса» Хави Гарсии, ныне выступающему за «Боавишту», после жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

«Привет, Хави. Брат, расскажи, как обыграть «Бетис»?» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» на странице клуба в «Твиттере».

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

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