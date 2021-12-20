Леонардо: Месси непререкаем. Если обсуждаете его, то вы ничего не понимаете в футболе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поделился мнением о нападающем французского клуба Лионеле Месси.



«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не понимаете в футболе. Мы не можем сомневаться. Если посмотреть на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он решает исход матчей, он способен на это.



Кто сказал, что Месси должен пробегать по 12 км в каждой игре? Он играет на одном уровне уже 20 лет. Его игра меняется, когда рядом находятся разные футболисты. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие гении, которые есть у нас, адаптируются к нему», — приводит слова Леонардо Europe 1.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.