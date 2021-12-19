Бывший кандидат в президенты «Барсы»: убеждён, что ухода Месси можно было избежать

Виктор Фонт, который был кандидатом в президенты «Барселоны» в этом году, выразил уверенность, что смог бы удержать в команде нападающего Лионеля Месси.

В марте выборы президента «Барселоны» выиграл Жоан Лапорта. Он обещал, что клуб продлит контракт с Месси, но в итоге это не удалось сделать, и аргентинец ушёл в «ПСЖ».

«Убеждён, что ухода Лео Месси можно было избежать. С помощью нашего плана мы могли бы сократить зарплатный фонд, и это дало бы нам свободу маневра в ситуации с Месси. Мы планировали предложить ему пожизненный контракт», — приводит слова Фонта Diario Sport со ссылкой на TV3.

Напомним, прежний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул пост в октябре 2020 года после череды скандалов.