Бывший кандидат в президенты «Барсы»: убеждён, что ухода Месси можно было избежать
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Виктор Фонт, который был кандидатом в президенты «Барселоны» в этом году, выразил уверенность, что смог бы удержать в команде нападающего Лионеля Месси.
В марте выборы президента «Барселоны» выиграл Жоан Лапорта. Он обещал, что клуб продлит контракт с Месси, но в итоге это не удалось сделать, и аргентинец ушёл в «ПСЖ».
«Убеждён, что ухода Лео Месси можно было избежать. С помощью нашего плана мы могли бы сократить зарплатный фонд, и это дало бы нам свободу маневра в ситуации с Месси. Мы планировали предложить ему пожизненный контракт», — приводит слова Фонта Diario Sport со ссылкой на TV3.
Напомним, прежний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул пост в октябре 2020 года после череды скандалов.
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