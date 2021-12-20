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Сарри хочет видеть Кепу Аррисабалагу в «Лацио»

Сарри хочет видеть Кепу Аррисабалагу в «Лацио»
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«Лацио» в зимнее трансферное окно постарается подписать нового голкипера, информирует La Repubblica.

По информации источника, один из реальных вариантов — вратарь «Наполи» Алекс Мерет, проигрывающий конкуренцию Давиду Оспине. Впрочем, главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в команде Кепу Аррисабалагу, с которым он работал в «Челси».

Напомним, Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/2019. В финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» итальянец перед серией пенальти хотел заменить Кепу, якобы получившего травму, но испанский вратарь отказался уходить, объясняя, что с ним всё в порядке. В итоге «Челси» проиграл по пенальти, а Аррисабалага за своё поведение был отстранён на один матч. Он извинился перед тренером.

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