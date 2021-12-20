Хохлов: у Черчесова не должно возникнуть проблем с адаптацией в Венгрии

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил назначение экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в венгерский «Ференцварош».
«Клуб в последние годы занимает первые места. Думаю, Станислава Саламовича это привлекло. Есть возможность участия в Лиге чемпионов. «Ференцварош» — неплохой вариант. В Польше же получилось у Черчесова, не вижу проблем здесь. В команде много легионеров, язык он знает, немного подучит венгерский. Думаю, с адаптацией не должно быть проблем. Стоило ли ему вернуться в «Легию»? Думаю, он все взвесил перед принятием решения. Наверное, в пользу «Ференцвароша» сыграло больше факторов», — приводит слова Хохлова «Спорт-экспресс».
Напомним, на данный момент клуб из Будапешта набрал 35 очков в 16 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Кишварда» (34) и «Пушкаш Академи» (31).
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
- 20 декабря 2021
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