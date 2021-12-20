Хави: «Севилья» готова стать чемпионом, они претендуют на победу во всех турнирах

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о «Севилье» перед очным матчем в рамках чемпионата Испании. Встреча отложенного 4-го тура Примеры состоится завтра, 21 декабря. Начало – 23:30 мск.



«Севилья» готова стать чемпионом. Они почти победили в прошлом году. В случае победы, они приблизятся к лидеру на расстояние трёх очков. Они претендуют на победу в любом турнире, в котором участвуют.



У нас есть хорошая возможность попасть в Лигу чемпионов. Мы набрали 10 из 15 очков в Примере, что неплохо. Но наш соперник – это пример, их тренер, Мончи, философия клуба. Победа в матче с «Севильей» позволит нам обогнать «Атлетико» в таблице и побороться за четвёртую строчку», — цитирует Хави Marca.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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