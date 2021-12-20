Лопетеги: «Севилья» сыграет с одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о «Барселоне» перед очным матчем в рамках чемпионата Испании. Встреча отложенного 4-го тура Примеры состоится завтра, 21 декабря. Начало – 23:30 мск.
«Нам предстоит сыграть против одной из лучших версий «Барселоны» за долгое время. У них очень хорошие молодые игроки, плюс выздоровел Дембеле. Отличная команда, где видна рука Хави.
Это очень сильная команда, с которой мы хотим сразиться. Посмотрим, как это у нас получится.
«Барса» явно превосходила «Эльче». Результат (3:2) не отражает того, что мы видели. У «Барселоны» чёткая концепция, они борются за все трофеи, что вынудит нас провести отличный матч как в нападении, так и в защите», — цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:
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