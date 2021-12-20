Аллегри: остальная часть сезона для «Ювентуса» зависит от игры с «Кальяри»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о чемпионской гонке в Серии А и поделился ожиданиями от матча туринцев с «Кальяри», который пройдёт завтра, 21 декабря.

Журналист отметил, что Аллегри был прав, когда в начале сезона говорил, что «Интер» — фаворит гонки, ведь сейчас миланцы идут первыми. «Мне было не так трудно это предсказать», — ответил Аллегри, которого цитирует Football Italia.



«Мы должны победить завтра, а затем посмотрим, что нас ждёт дальше, — продолжил тренер «Ювентуса». — 28 февраля мы будем знать, участвуем ли мы в гонке за первую четвёрку. В следующие два месяца предстоит много работы, но остальная часть сезона зависит от завтрашней игры. Если мы не выиграем, победа над «Болоньей» будет бесполезной».

«Ювентус» идёт на седьмом месте, набрав 31 очко в 7 матчах. До зоны Лиги чемпионов — 6 очков.