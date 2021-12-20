Леонардо — о том, что Ибрагимович хотел стать спортдиром «ПСЖ»: молчание — лучший ответ

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил бывшему форварду команды Златану Ибрагимовичу, который в своей новой книге написал, что в раздевалке парижан нет дисциплины, и признался, что предлагал свои услуги в качестве спортивного директора.

«Это немного раздражает, но ничего не меняет. Мне 52 года, поэтому я могу понять мотивы Златана, я хорошо его знаю, но я не из тех, кто обращается в СМИ, чтобы ответить. Честно говорят, я не хочу ничего говорить.



Он хотел стать спортивным директором «ПСЖ»? Молчание — лучший ответ», — приводит слова Леонардо Calciomercato.

Ибрагимович перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в 2012 году и забил 156 голов в 180 матчах за команду. Сейчас швед снова играет в «Милане».