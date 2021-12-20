Мертенс: если «Наполи» не продлит со мной контракт, то я уйду с улыбкой

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился мыслями о своём будущем.

Контракт бельгийца истекает следующим летом.

«В контракте есть пункт [о продлении], посмотрим, что произойдёт. Я всегда говорил, что я здесь очень счастлив уже девять лет. Я отдал „Наполи“ всё, который, в свою очередь, дал мне всё.



Я надеюсь продолжить играть здесь, но если будет по-другому, тогда мы пожмём друг другу руки, я буду благодарен за всё, через что мы прошли, и уйду с улыбкой», — приводит слова Мертенса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

34-летний Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в 12 матчах итальянской Серии А забил пять голов. На его счету также выход в четырёх матчах Лиги Европы и забитый гол.