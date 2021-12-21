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Орлов — о Ваноли в «Спартаке»: «Лукойл» делает серьёзные вклады в Книгу рекордов Гиннесса

Орлов — о Ваноли в «Спартаке»: «Лукойл» делает серьёзные вклады в Книгу рекордов Гиннесса
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Хорошо, что в прессе говорят об интересе «Зенита» к сильным футболистам. Всё-таки клуб из Санкт-Петербурга берёт людей, которые уже известны. А «Спартак» взял Ваноли, который ни разу нигде не был главным тренером. Сосчитали, что за 10 последних лет у красно-белых 10 новых главных тренеров. Ну надо считать 17 лет — там, кажется, получается 17 тренеров. Поэтому «Спартак» — это у нас рекордсмен. «Лукойл» делает серьёзные вклады в Книгу рекордов Гиннесса», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, 15 декабря красно-белые уволили португальца Руя Виторию, его место во главе команды займёт итальянец Паоло Ваноли.

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