Орлов: кто такой Ваноли? А Витория «Наполи» обыграл. Два раза!

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о тренерских перестановках в московском «Спартаке». Напомним, 15 декабря красно-белые уволили португальца Руя Виторию, его место во главе команды займёт итальянец Паоло Ваноли.

«Московский «Спартак» — это рекордсмен. Кажется, у них сейчас 18-й тренер уже. За 17-18 лет 18 тренеров. Были Лаудруп, Скала, Эмери. Какие тренеры-то, какие фамилии! Но никто «Спартак» не устроил. И Федотов был, и Старков.



Должна быть учебно-тренировочная работа, нужен подготовительный период. Тренеру надо дать возможность собрать тех футболистов, которых он считает нужными. Витория ни одного человека не пригласил. Как в песне: «Я его скроила из того, что было». Ему достались эти футболисты, он их не знает. Во-первых, когда он ехал сюда, все уже знали, что придёт Ваноли, поскольку один женский голос сообщил это ещё летом. И вот этот Ваноли наконец-то пришёл.



Кто такой Ваноли? Он ни дня не был главным тренером нигде. Был помощником Конте. Ну что такое помощник Конте? Почему Карреру-то не оставили, когда он выиграл чемпионат? Надо давать не год, а хотя бы два. Надо долго выбирать тренера, советоваться, выбрать концептуальную фигуру, которая может что-то сделать. Ну если так бросаться от одного к другому… Кононов приходил во время сезона, потом кто-то ещё. Всё время смена тренеров.



Думаю, Витория в первые дни не знал, как зовут игроков на поле. Познакомился — надо уходить. А он «Наполи» обыграл. Два раза обыграл! Лидера чемпионата Италии. Ну как? Зато у него хорошая пресса. Все это будут повторять в Европе, и его возьмут на хорошую работу. Человек два раза «Наполи» обыграл, выиграл группу в Лиге Европы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».