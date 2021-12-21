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Главный тренер «Валенсии»: cегодня мы выиграли, но Ла Лига – это очень сложный чемпионат

Главный тренер «Валенсии»: cегодня мы выиграли, но Ла Лига – это очень сложный чемпионат
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Главный тренер «Валенсии» Хосе Бардалас прокомментировал гостевую победу над «Леванте» со счётом 4:3.

«Сейчас у нас будет несколько дней отдыха. Я поздравил команду с победой, но мы ещё не успели проанализировать игру. Это был зрелищный матч с большим количеством голов.

Мы говорили о том, что «Леванте» нельзя давать контратаковать, но мы выключились из игры и пропустили два гола. Затем мы вернулись в игру и заслуженно победили. Это был сложный матч, мы получили очень важные три очка.

Нам не стоит ставить долгосрочных целей только из-за того, что сейчас мы набрали хороший ход. Сегодня мы выиграли, но Ла Лига – это очень сложный чемпионат», – приводит слова Бардаласа официальный сайт испанского клуба.

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